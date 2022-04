Napoli permite virada do Empoli no Italiano e permanece na terceira posição

A Napoli saiu na frente, mas permitiu a virada do Empoli no Campeonato Italiano, neste domingo. Após fazer 2 a 0, a equipe desabou depois de levar o primeiro gol e sofreu a virada por 3 a 2, deixando o sonho pelo título ainda mais difícil.

Com 67 pontos, o time comandado por Luciano Spalletti permanece na terceira colocação e desperdiçou a chance de colar no vice-líder Milan, com quatro unidades a mais. Já o Empoli, com os 37 somados, aparece como 14º colocado

O Empoli volta a campo apenas no próximo domingo. Às 10 horas, o time recebe o Torino pelo torneio nacional. Já a Napoli tem compromisso um dia antes, no sábado. Fora de casa, a equipe visita o Sassuolo no mesmo horário.

Próximo dos últimos minutos da primeira etapa, Dries Mertens colocou a Napoli na frente. O jogador recebeu um belo passe dentro da área e se viu no mano a mano com o goleiro, tocando por baixo no canto esquerdo.

Logo no início no segundo tempo, Lorenzo Insigne foi incisivo para decretar o 2 a 0. O italiano passou pelos marcadores e entrou na área para balançar as redes.

Liam Henderson descontou para o Empoli. O meio-campista escocês aproveitou o rebote e diminuiu no placar. Nos minutos finais, em um erro grotesco do goleiro Alex Meret, Andrea Pinamonti aproveitou e empatou o duelo.

Incrivelmente, Andrea, novamente em boa condição, encontrou ótimo espaço para disparar um chute no canto esquerdo e virar todo o cenário, fazendo o tento da vitória do Empoli.

Confira outro resultados no Italiano neste domingo:

Salernitana 2 x 1 Fiorentina

Bologna 2 x 2 Udinese