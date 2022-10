Napoli vence o Torino e dorme na liderança do Campeonato Italiano

O Napoli venceu o Torino neste sábado, por 3 a 1, e irá dormir na liderança do Campeonato Italiano. Com 20 pontos na primeira posição, a equipe agora tem três pontos de vantagem sobre a Atalanta, que só pode igualar a pontuação, mas tem chances de ultrapassar o adversário no quesito saldo de gols.

No triunfo napolitano, destaque para o volante Anguissa, que anotou dois tentos. O jogador abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo, e ampliou o marcador aos 12. Vale lembrar que o camaronês deve representar sua seleção na Copa do Mundo do Catar, sendo adversário da Seleção Brasileira no grupo G.

Quem também atraiu holofotes foi o o geórgio Kvaratskhelia, que balançou as redes aos 37 e alcançou cinco gols em sete jogos nesta edição do torneio, tornando-se vice-artilheiro.

O Torino até chegou a marcar na reta final da primeira etapa, mas não foi o suficiente para emplacar uma reação. Assim, o time estaciona na nona posição, com 10 pontos.

Em alta na liga nacional, o Napoli agora volta suas atenções para a Liga das Campeões. O time visita o Ajax nesta terça-feira, às 16 horas (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos da competição.