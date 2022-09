Napoli vence Spezia e assume liderança do Campeonato Italiano

O Napoli recebeu o Spezia neste sábado para abrir a sexta rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa conseguiram a vitória por 1 a 0, com gol de Giacomo Raspadori e assumiu a liderança do torneio.

Com o resultado, o Napoli sobe para o topo com 14 pontos. Já seu adversário, que poderia ter dado um pulo na tabela, é o 14º colocado com cinco somados.

O Napoli derrotou o Liverpool na abertura da fase de grupos da Liga dos Campeões e tem pela frente o Rangers, às 16 horas (de Brasília) da próxima terça-feira.

O Spezia, que vive uma irregularidade entre empates e derrotas na temporada, encara o Sampdoria pelo Italiano no próximo sábado, às 13 horas.