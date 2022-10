Napoli vira sobre o Bologna e retoma a liderança do Campeonato Italiano

O Napoli retomou a liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Bologna neste domingo. No Estádio Diego Armando Maradona, a equipe saiu atrás no placar, mas buscou a virada e conquistou a vitória por 3 a 2. Os donos da casa marcaram com Juan Jesus, Hirving Lozano e Victor Osimhen. Os visitantes contaram com gols de Joshua Zirkzee e Musa Barrow.

Com a vitória do Atalanta sobre o Sassuolo, o Napoli havia perdido a liderança do Campeonato Italiano. O resultado deste domingo, porém, coloca a equipe de volta no primeiro lugar da tabela, agora com 26 pontos. Sua próxima partida será o clássico contra a Roma, às 15h45 (de Brasília) do próximo domingo, no Estádio Olímpico de Roma.

Há quatro jogos sem vencer, o Bologna segue na 17ª posição, com sete pontos somados até o momento. Dependendo dos outros resultados da rodada, a equipe pode entrar na zona de rebaixamento neste final de semana. Seu próximo confronto da equipe será pela segunda rodada da Copa da Itália, nesta quinta-feira, às 16h, contra o Cagliari.

O Napoli dominou o primeiro tempo. Mas, apesar de não criar muitas chances, foi o Bologna que soube aproveitar a oportunidade que teve. Aos 41 minutos, os visitantes abriram o placar com Joshua Zirkzee. Após bela troca de passes, a bola chegou na linha de fundo e foi cruzada no pé do atacante, que bateu rasteiro e fez o primeiro. A vantagem, porém, não durou muito. O Napoli empatou aos 44, quando uma cobrança de escanteio terminou com um chute do brasileiro Juan Jesus, deixando tudo igual de novo.

No segundo tempo foi o Napoli que marcou primeiro. Aos 4 minutos, os donos da casa viraram o jogo após uma bela jogada de Kvaratskhelia resultar em um rebote do goleiro. A defesa dividiu com Victor Osimhen, mas a bola sobrou para o atacante Hirving Lozano, que colocou no fundo das redes. Assim como na primeira etapa, o empate chegou rápido. Aos 6, Musa Barrow, do Bologna, chutou de muito longe e contou com a ajuda de Alex Meret. O goleiro caiu para fazer a defesa, mas acabou deixando a bola passar.

O gol da vitória saiu aos 23 minutos. Kvaratskhelia lançou Victor Osimhen nas costas da defesa com um belo passe rasteiro. O atacante tocou por baixo das pernas do goleiro e concretizou a virada do Napoli.