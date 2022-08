Naraiel Ferrari, representante de Rondônia foi eleito “Mister Mundo Brasil 2023”

Para quem está acostumado a ver apenas rostos femininos nos concursos de beleza, podem se acostumar com belezas masculinas também. Cada dia mais os concursos para eleger os homens mais bonitos, estão tendo destaque no Brasil e no mundo.

O engenheiro elétrico e empresário, Naraiel Ferrari, é um dos rostos em destaque nos últimos dias, ele que foi eleito Mister Rondônia CNB 2022, representando a sua cidade Porto Velho, participou das seletivas e do concurso que o elegeu, “Mister Mundo Brasil 2023”.

O rapaz de 32 anos, recebeu a faixa de “Mister Mundo Brasil 2023”, na noite de ontem (04), no palco do Miss Mundo Brasil 2022, concurso em que ele participou também como jurado. Naraiel Ferrari, irá representar o Brasil no concurso internacional, “Mister Mundo 2023″, que ainda não teve data confirmada.

Look de um Mister Normalmente os misters usam trajes sociais, eles presam pela elegância, sofisticação e modernidade. Em uma breve passadinha pelo Instagram do nosso “Mister Mundo Brasil 2023”, Naraiel Ferrari, podemos perceber como é o estilo de um mister. Em algumas apresentações, eles precisam desfilar de sunga, para mostrar a beleza física. Os cuidados com a aparência, são indispensáveis para que quer participar de concursos de beleza; Naraiel, contou em um vídeo de apresentação que fez para o concurso, que treina de 6 à 7 vezes por semana, ele diz ainda, que aprendeu a amar os cuidados com o corpo e a beleza.

Mas para ser um mister, não é só a beleza física que é necessária, mas sim, vários quesitos são avaliado, como: desenvoltura, comunicação, inteligência, simpatia, postura, domínio de línguas e projetos sociais, que é um dos principais pontos à serem avaliados. Naraiel Ferrari, recebeu o título de Mister Beleza do Bem, por seus projetos sociais, ele relatou que sua maior joia é a família: “Família pra mim hoje, é o meu maior valor. Costumo dizer que sou rico, muito rico, por ter uma família maravilhosa e amigos incríveis que veem comigo desde os meus 7 anos de idade”.

