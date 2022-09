Narcisa critica Boninho em post para a filha: ‘Deveria ter escolhido um pai melhor’

A socialite Narcisa Tamborindeguy criticou o diretor da Globo Boninho em um post que fez para a filha deles, Marianna. A empresária dona do bordão “aí que loucura” foi casada com o diretor do “Big Brother Brasil” de 1983 a 1986. “Para a minha amada Marianna, a melhor psicanalista do mundo. Com todo meu amor de Saint Tropez [na França] e deveria ter escolhido um pai muito melhor para você! Você não merece passar por esse estresse!!! Sorry [desculpa, em português] por ter escolhido errado”, escreveu na legenda do post, que posteriormente ela deletou. Narcisa não explicou o que motivou as críticas contra Boninho. Prints da publicação feita pela socialite caíram nas redes sociais e muitas pessoas ficaram chocadas por saber que Narcisa já foi casada e tem uma filha com o atual marido da apresentadora Ana Furtado. “A Narcisa tem uma filha com Boninho, isso nunca se passou na minha cabeça”, comentou um seguidor. “Chocada que Narcisa e o Boninho foram casados e tiveram uma filha que já tem 37 anos”, escreveu outro. “Eu não sabia que o Boninho teve uma filha com a narcisa. Que aleatório”, acrescentou mais um.

