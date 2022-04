Nasa diz que a estrela mais distante já vista foi descoberta pelo Hubble

O telescópio espacial Hubble, da Nasa, conseguiu detectar a luz de uma estrela que existiu no primeiro bilhão de anos após o nascimento do universo, o big bang. É a estrela individual mais distante já vista até hoje.

Chamada de Earendel, que significa “estrela da manhã” em inglês antigo, a estrela recém-detectada está tão distante que a luz dela levou 12,9 bilhões de anos para chegar à Terra, aparecendo para nós quando o universo tinha apenas 7% de sua idade atual, com desvio para o vermelho de 6,2.

“Quase não acreditamos no começo, era muito mais longe do que a estrela anterior mais distante e com maior desvio para o vermelho”, disse o astrônomo Brian Welch, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore.

Os menores objetos vistos anteriormente a uma distância tão grande são aglomerados de estrelas, embutidos dentro de galáxias primitivas. A descoberta promete abrir uma era inexplorada de formação estelar muito precoce.

“Earendel existiu há tanto tempo que pode não ter as mesmas matérias-primas que as estrelas ao nosso redor hoje”, explicou Welch. “Estudar Earendel será uma janela para uma era do universo com a qual não estamos familiarizados, mas que levou a tudo o que sabemos. É como se estivéssemos lendo um livro realmente interessante, mas começamos com o segundo capítulo e agora teremos a chance de ver como tudo começou”, completou o cientista.

Brian Welch, da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, é principal autor do artigo que descreve a novidade. A descoberta foi feita a partir de dados coletados durante o programa RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey) do Hubble, liderado pelo coautor Dan Coe no Space Telescope Science Institute (STScI), também em Baltimore.