Nasa: mineira que descobriu asteroide faz ‘vaquinha’ por curso nos EUA

Laysa Peixoto Sena Lage, de 18 anos, descobriu, em agosto de 2021, um asteroide em uma campanha lançada pela NASA, a Agência Espacial Americana, e o batizou de LPS 003, iniciais de seu nome. A jovem é moradora de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Agora, a estudante de física da UFMG sonha em fazer um curso nos Estados Unidos e organiza uma “vaquinha” para atingir seu objetivo financeiro: R$ 15 mil.

Além de ser reconhecida pela NASA, Laysa foi medalhista de prata na 23ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em 2020, e chegou à final da Competição Internacional de Astronomia e Astrofísica, sendo contemplada com a medalha de bronze.

Paixão pelas estrelas

Desde criança, a física nutre uma paixão por astronomia e ciência, e resolveu participar do projeto “Caça Asteroides” da NASA. Ela analisou o sistema solar com telescópios em sua casa. A NASA reconheceu e certificou a estudante pelo feito. No futuro, a jovem terá a oportunidade de nomear o asteroide oficialmente.

Por causa dessa descoberta, a estudante foi convidada pela NASA para participar do curso “Advanced Space Academy” que acontecerá em Huntsville, Alabama. Além disso, o embaixador da NASA, Gabe Gabrielle, fez o convite para ela ir ao Kennedy Space Center em Houston, no Texas.

O curso oferece um treinamento intensivo de astronautas, simulando uma missão espacial. Laysa tem interesse em desenvolver sua carreira como Física e, futuramente, como piloto, representando o Brasil em prol da ciência e da educação.

“Dá um orgulho para nós mineiros saber que uma menina, de apenas 18 anos, fez uma descoberta que foi reconhecida pela NASA. Laysa é brilhante, não só na física, ela é violinista na orquestra Cefart do Palácio das Artes, escritora e vencedora de concursos. Sua paixão pelas estrelas já está fazendo história e tenho certeza que esse é apenas um passo de uma trajetória linda que ela terá pela frente”, destacou o subsecretário de Ciências, Tecnologia e Inovação de Minas Gerais, Felipe Attiê.

