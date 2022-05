Nascidos em março com saldo no FGTS podem sacar até R$ 1 mil

As pessoas nascidas em março que tiverem saldo no FGTS vão poder sacar até R$ 1 mil a partir desta quarta-feira. O valor vai estar disponível na conta poupança digital, que é utilizada pela Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários.

Para sacar o valor do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é preciso utilizar o aplicativo Caixa Tem. A partir dele, o trabalhador vai poder autorizar o saque do dinheiro em caixas eletrônicos, ou a transferência para outras contas.

O saque vai estar disponível até o dia 15 de dezembro. Depois dessa data, o valor que não for sacado vai retornar para as contas do FGTS.

As pessoas que nasceram nos meses de janeiro e fevereiro já tiveram o valor liberado no mês passado. O calendário de saque do FGTS é semanal, e vai até o dia 15 de junho — quando os trabalhadores nascidos em dezembro vão ter acesso a esse dinheiro.

A estimativa do governo é de que o saque extraordinário do FGTS libere cerca de R$ 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores de todo o país.

