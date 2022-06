Nascidos em outubro já podem realizar saque de R$ 1.000 do FGTS

Trabalhadores nascidos em outubro já podem sacar até R$ 1.000 das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Cerca de 3,5 milhões de trabalhadores tiveram o dinheiro creditado na conta poupança digital usada para o pagamento de benefícios sociais e previdenciários.

Os valores podem ser movimentados somente pelo aplicativo de celular Caixa Tem, disponível nos sistemas operacionais Android e iOS. Segundo a Caixa Econômica Federal, serão creditados nesta quarta-feira aproximadamente R$ 2,5 bilhões nas contas dos beneficiados.

Caso o saque não esteja disponível de forma automática, o trabalhador deverá acessar o aplicativo do FGTS, confirmar ou complementar os dados cadastrais no menu “saque extraordinário” e solicitar o saque para a liberação do valor.

O beneficiário deve ficar atento para movimentar o dinheiro até o dia 15 de dezembro deste ano, caso passe o prazo, os recursos voltam à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

*Com supervisão de Paula de Castro

Brasília Paula de Castro/Edgard Matsuki Eduardo Cupertino* – Estagiário da Rádio Nacional