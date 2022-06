Natação: Nicholas Santos fatura prata no Mundial de Budapeste

O brasileiro Nicholas Santos conquistou, no início da tarde deste domingo (19), a medalha de prata na prova dos 50 metros borboleta no Mundial de esportes aquáticos disputado em Budapeste (Hungria).

O atleta paulista, de 42 anos de idade, completou a prova em 22s78. O ouro ficou com o norte-americano Caeleb Dressel, que assim faturou o bicampeonato com o tempo de 22s57. O também americano Michael Andrew, com 22s79, fechou o pódio.

Além da medalha, a quarta do brasileiro em Mundiais de piscina longa (50 metros), Santos renovou pela terceira vez o próprio recorde de atleta mais velho a ir ao pódio em uma edição de Mundial. Outro detalhe impressionante da carreira do brasileiro é a marca de 17 Mundiais disputados na carreira entre eventos de piscina curta e longa. Dessa forma, nessa edição Nicholas igualou a sueca Therese Alshammar, que se aposentou em 2017.