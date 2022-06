Natação paralímpica: Brasil garante 3 ouros no terceiro dia do Mundial

O Brasil garantiu três medalhas de ouro no terceiro dia de disputas do Mundial de natação paralímpica que é disputado no Complexo de Piscinas Olímpicas de Funchal, na Ilha da Madeira (Portugal). Nesta terça-feira (14), a pernambucana Maria Carolina Santiago (nos 50 metros livre da classe S12), o mineiro Gabriel Araújo (nos 100 metros costas da classe S2) e o paulistano Samuel de Oliveira (nos 50 metros borboleta da classe S5) garantiram os lugares mais altos dos pódios de suas respectivas provas.

Os brasileiros arrasam neste terceiro dia de Mundial de natação! Foram 10 medalhas conquistadas. Sim, DEZ medalhas! 3 🥇 e 7 🥉. As provas em #Madeira2022 seguem até sábado, 18. 😉 pic.twitter.com/DRKMLqWb8n — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) June 14, 2022

Além disso, a equipe brasileira garantiu nesta terça sete bronzes: Joaninha Neves, nos 50 metros borboleta (S5), Talisson Glock, nos 200 metros medley (S6), Gabriel Cristiano, nos 100 metros borboleta (S8), Lucilene Sousa, nos 50 metros livre (S12), Débora Borges, nos 100 metros peito (SB14), João Pedro Brutos, também nos 100 metros peito (S14), e José Ronaldo da Silva, nos 100 metros costas (S1).

Com isso, o Brasil permanece na quarta posição do quadro de medalhas com 22 conquistas (sete ouros, seis pratas e nove bronzes).