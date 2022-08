Natália Deodato, do ‘BBB 22’, revela que já sofreu tentativa de feminicídio

A ex-participante do reality show ‘Big Brother Brasil 22‘ Natália Deodato relatou que já foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Em entrevista ao podcast Vacacast nesta quinta-feira, 25, Natália falou que já viveu um relacionamento abusivo e que sofreu uma tentativa de feminicídio por parte do ex-companheiro. “Tive um relacionamento muito abusivo e sofri uma tentativa de feminicídio. Foi bem pesado. Tenho uma medida protetiva. Foi ali que acordei para a vida. Divorciei e fiquei louca da vida. Conheci uma pessoa que era psicopata. Ele me enforcou, desmaiei e quando acordei foi aquela sensação de ‘Deus me deu uma chance’”, revelou Natália, que continuou, dizendo que pediu ajuda familiar e foi morar em São Paulo. Em outro momento, Natália falou sobre o casamento precoce e disse que quando se separou, curtiu a vida de solteira. “Casei com 15 para 16 anos. Eu conheci meu ex-marido com 12 anos. Ele me ajudou muito. Tinha um princípio de depressão e ele me ajudava muito. Nós fizemos dança, street dance, mas ele era muito ciumento. Quando terminei meu casamento e fiquei doida varada, maluca. Por seis meses, fui pegando geral, passando o rodo, nem radar passava despercebido.”