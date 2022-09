Natália Deodato em ‘A Fazenda 14’? Ex-BBB compra chapéu no Brás e aumenta rumores

A nova edição de “A Fazenda” estreia no próximo dia 13 de setembro e um dos nomes mais cotados para participar do reality show da Record TV é o de Natália Deodato, ex-participante do “BBB 22”. Os rumores de que a modelo pode ser confinada novamente aumentaram após circular nas redes sociais fotos dela fazendo compras no Brás, em São Paulo. O detalhe que chamou a atenção dos seguidores é que dentro da sacola da ex-BBB dá para ver um pedaço de um chapéu de fazendeira. Vale lembrar que no ano passado, Bil Araújo entrou no reality da Record após participar do “BBB 21” e do “No Limite”, ambos da Globo. “A Fazenda 14” será novamente comandada pela apresentadora Adriane Galisteu. No dia 12 de setembro, ela comandará ao vivo a pré-estreia da atração, um programa especial no qual serão revelados os nomes dos peões e as novidades da temporada. Também serão divulgados quem são os participantes que ficarão no paiol e dependerão do público para entrar no jogo. Ao todo, serão 21 participantes. Além de Natália, há especulações de que estarão na nova edição do reality os seguintes artistas: Deolane Bezerra, Arthur Picoli, Emily Araújo, Kerline, Thomaz Costa e Latino.

Natalia Deodato foi flagrada hoje no Brás comprando chapéu de fazendeira… #AFazenda pic.twitter.com/oPCjDv1vHi — Dantas ‍ (@Dantinhas) September 1, 2022