NBA: transmissões, candidatos a MVP e favoritos da temporada 2022/23

A 76ª temporada da NBA começa nesta terça-feira (18/10) com promessa de muita competitividade entre os times favoritos e na briga pelo prêmio de MVP, o Jogador Mais Valioso da Temporada, com rostos familiares, que começam a dar espaço para uma nova geração que chega pedindo passagem. E a melhor parte é que o fã brasileiro terá diversas opções para acompanhar os craques em ação.

Além de emissoras como ESPN, Band e TNT, os serviços de streaming, como Star+ e Amazon Prime Video, também farão transmissões dos jogos (confira a lista de transmissões da ESPN para o Brasil no fim da matéria, com apuração da página Jumper Brasil, e da Band para 2022. As transmissões de 2023 serão anunciadas posteriormente).

Veja mais informações sobre a temporada 2022/23 abaixo:

Os favoritos Os dois finalistas da temporada passada começam o campeonato marcados por escândalos que aconteceram durante a off-season. Pelo lado do Boston Celtics, o técnico Ime Udoka está, até o momento, suspenso de toda a temporada pela própria franquia, após acusações de um relacionamento impróprio com uma funcionária.

Já os Warriors, os atuais campeões, tiveram a sua paz perturbada por uma briga entre Jordan Poole e Draymond Green durante um treino. Poole recebeu um novo contrato e é parte integral dos planos futuros de Golden State. Já o destino de Draymond é mais incerto, com boatos de que o veterano estaria interessado em ir para o Lakers jogar com LeBron.

Caso consigam superar essas questões, tanto Celtics quanto Warriors, com seus núcleos intactos e elencos qualificados, estão novamente entre os favoritos para o título.

Na mesma prateleira de Celtics e Warriors, está o Milwaukee Bucks. Além de ter, possivelmente, o melhor jogador da NBA no momento, o time liderado por Giannis Antetokounmpo também continua com as suas principais peças do elenco campeão da temporada 2020/21.

Uma aposta intrigante é o Los Angeles Clippers. A equipe tem um dos elencos mais completos da NBA, um excelente técnico em Tyronn Lue, e duas estrelas que brilham tanto no ataque quanto na defesa. Porém, Kawhi Leonard está há mais de uma temporada sem entrar em quadra e sua saúde tem sido uma questão. O mesmo vale para seu fiel escudeiro Paul George.

Correm por fora times como Phoenix Suns, Brooklyn Nets, Miami Heat e Philadelphia 76ers.

Os craques Rei da NBA há duas décadas, LeBron James vai para a sua 20ª temporada na liga. Aos 37 anos, o camisa 6 ainda é um dos principais atletas do esporte. No entanto, com uma equipe do Lakers que não mete medo em ninguém, é provável que LeBron fique longe do principal prêmio individual da temporada. Somado à falta de qualidade da franquia que defende atualmente, está a forte concorrência na NBA hoje em dia.

Além de veteranos que sempre precisam ser considerados ao falar sobre a briga pelo prêmio de MVP – Curry, Leonard, Durant, Harden –, há toda uma geração de jovens que já estão pedindo passagem. Antetokounmpo e Jokic levaram para casa os últimos quatro prêmios de MVP. O domínio internacional promete continuar com Joel Embiid e Luka Doncic, dois outros fortes candidatos ao prêmio.

E não ignore Ja Morant. O armador do Memphis Grizzlies tem se tornado um dos jogadores mais eletrizantes da NBA, guiando sua equipe a duelos de pós-temporada muito antes do esperado.

Confira a lista de transmissões da temporada 2022/23 da ESPN:

Outubro (10) 19/10/2022 (quarta-feira): New York Knicks x Memphis Grizzlies – 20h30 (ESPN 2) / Dallas Mavericks x Phoenix Suns – 23h (ESPN 2)

21/10/2022 (sexta-feira): Boston Celtics x Miami Heat – 20h30 (ESPN 2) / Denver Nuggets x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)

22/10/2022 (sábado): Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – 21h30 (ESPN 2)

26/10/2022 (quarta-feira): Brooklyn Nets x Milwaukee Bucks – 20h30 (ESPN 2) / Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – 23h (ESPN 2)

28/10/2022 (sexta-feira): Indiana Pacers x Washington Wizards – 20h30 (ESPN 2) / New Orleans Pelicans x Phoenix Suns – 23h (ESPN 2)

29/10/2022 (sábado): Memphis Grizzlies x Utah Jazz – 22h (ESPN 2)

Novembro (19)

02/11/2022 (quarta-feira): Charlotte Hornets x Chicago Bulls – 20h30 (ESPN 2) / Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers – 23h (ESPN 2)

04/11/2022 (sexta-feira): Chicago Bulls x Boston Celtics – 20h30 (ESPN 2) / Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves – 23h (ESPN 2)

05/11/2022 (sábado): Boston Celtics x New York Knicks – 20h30 (ESPN 2)

09/11/2022 (quarta-feira): New York Knicks x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN 2) / Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN 2)

11/11/2022 (sexta-feira): Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies – 23h30 (ESPN 2)

12/11/2022 (sábado): Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2)

16/11/2022 (quarta-feira): Boston Celtics x Atlanta Hawks – 21h30 (ESPN 2) / Golden State Warriors x Phoenix Suns – 0h (ESPN 2)

18/11/2022 (sexta-feira): Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2) / New York Knicks x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)

19/11/2022 (sábado): Utah Jazz x Portland Trail Blazers – 0h (ESPN 2)

23/11/2022 (quarta-feira): Dallas Mavericks x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2) / Los Angeles Clipperx x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)

25/11/2022 (sexta-feira): Utah Jazz x Golden State Warriors (ESPN 2)

26/11/2022 (sábado): Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs – 22h (ESPN 2)

30/11/2022 (quarta-feira): Chicago Bulls x Phoenix Suns – 23h (ESPN 2)

Dezembro (22) 02/12/2022 (sexta-feira): Los Angeles Lakers x Milwaukee Bucks – 21h30 (ESPN 2) / Chicago Bulls x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)

03/12/2022 (sábado): Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets – 20h (ESPN 2)

07/12/2022 (quarta-feira): Atlanta Hawks x New York Knicks – 21h30 (ESPN 2) / Boston Celtics x Phoenix Suns – 0h (ESPN 2)

09/12/2022 (sexta-feira): Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2) / Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks – 0h (ESPN 2)

10/12/2022 (sábado): Boston Celtics x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN 2)

14/12/2022 (quarta-feira): New York Knicks x Chicago Bulls – 21h30 (ESPN 2) / Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN 2)

16/12/2022 (sexta-feira): Golden State Warriors x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2) / Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)

17/12/2022 (sábado): Miami Heat x San Antonio Spurs – 19h (ESPN 2)

21/12/2022 (quarta-feira): Golden State Warriors x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN 2)

23/12/2022 (sexta-feira): Memphis Grizzlies x Phoenix Suns – 0h (ESPN 2)

25/12/2022 (domingo): Philadelphia 76ers x New York Knicks – 14h (ESPN 2) / Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks – 16h30 (ESPN 2) / Milwaukee Bucks x Boston Celtics – 19h (ESPN 2) / Memphis Grizzlies x Golden State Warriors – 22h (ESPN 2) / Phoenix Suns x Denver Nuggets – 0h30 (ESPN 2)

28/12/2022 (quarta-feira): Los Angeles Lakers x Miami Heat – 21h30 (ESPN 2)

30/12/2022 (sexta-feira): Miami Heat x Denver Nuggets – 23h (ESPN 2)

Janeiro (20) 04/01/2023 (quarta-feira): Milwaukee Bucks x Toronto Raptors – 21h30 (ESPN 2) / Miami Heat x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)

06/01/2023 (sexta-feira): Chicago Bulls x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2) / Miami Heat x Phoenix Suns – 0h (ESPN 2)

07/01/2023 (sábado): Orlando Magic x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN 2)

11/01/2023 (quarta-feira): Milwaukee Bucks x Atlanta Hawks – 21h30 (ESPN 2)/ Houston Rockets x Sacramento Kings – 0h (ESPN 2)

13/01/2023 (sexta-feira): Golden State Warriors x San Antonio Spurs – 21h30 (ESPN 2) / Denver Nuggets x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN 2)

14/01/2023 (sábado): Milwaukee Bucks x Miami Heat – 15h (ESPN 2)

18/01/2023 (quarta-feira): Atlanta Hawks x Dallas Mavericks – 21h30 (ESPN 2) / Minnesota Timberwolves x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)

20/01/2023 (sexta-feira): Miami Heat x Dallas Mavericks – 21h30 (ESPN 2) / Memphis Grizzlies x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)

25/01/2023 (quarta-feira): Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers – 21h30 (ESPN 2) / Memphis Grizzlies x Golden State Warriors – 0h (ESPN 2)

27/01/2023 (sexta-feira): Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves – 21h30 (ESPN 2)

28/01/2023 (sábado): Denver Nuggets x Philadelphia 76ers – 17h (ESPN 2) / New York Knicks x Brooklyn Nets – 19h30 (ESPN 2) / Los Angeles Lakers x Boston Celtics – 22h30 (ESPN 2)

Fevereiro (20) 01/02/2023 (quarta-feira): Brooklyn Nets x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2) / Atlanta Hawks x Phoenix Suns – 0h (ESPN 2)

03/02/2023 (sexta-feira): Phoenix Suns x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2)

04/02/2023 (sábado): Dallas Mavericks x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN 2)

05/02/2023 (domingo): Philadelphia 76ers x New York Knicks – 20h (ESPN 2)

08/02/2023 (quarta-feira): Philadelphia 76ers x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2) / Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN 2)

10/02/2023 (sexta-feira): Charlotte Hornets x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2) / Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans – 0h (ESPN 2)

11/02/2023 (sábado): Los Angeles Lakers x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN 2)

12/02/2023 (domingo): Memphis Grizzlies x Boston Celtics – 16h (ESPN 2)

15/02/2023 (quarta-feira): Miami Heat x Brooklyn Nets – 21h30 (ESPN 2) / New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers – 0h (ESPN 2)

24/02/2023 (sexta-feira): Miami Heat x Milwaukee Bucks – 21h30 (ESPN 2) / Brooklyn Nets x Chicago Bulls – 0h (ESPN 2)

25/02/2023 (sábado): Boston Celtics x Philadelphia 76ers – 22h30 (ESPN 2)

26/02/2023 (domingo): Phoenix Suns x Milwaukee Bucks – 15h (ESPN 2) / Los Angeles Lakers x Dallas Mavericks – 17h30 (ESPN 2) / Minnesota Timberwolves x Golden State Warriors – 21h30 (ESPN 2) / Los Angeles Clippers x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)

Março (26) 01/03/2023 (quarta-feira): Cleveland Cavaliers x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2) / New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers – 0h (ESPN 2)

03/03/2023 (sexta-feira): Brooklyn Nets x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2) / Memphis Grizzlies x Denver Nuggets – 0h (ESPN 2)

04/03/2023 (sábado): Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks – 22h30 (ESPN 2)

05/03/2023 (domingo): Phoenix Suns x Dallas Mavericks – 15h (ESPN 2) / Golden State Warriors x Los Angeles Lakers – 17h30 (ESPN 2) / New York Knicks x Boston Celtics – 21h30 (ESPN 2) / Memphis Grizzlies x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN 2)

08/03/2023 (quarta-feira): Dallas Mavericks x New Orleans Pelicans – 21h30 (ESPN 2) / Toronto Raptors x Los Angeles Clippers – 0h (ESPN 2)

10/03/2023 (sexta-feira): Toronto Raptors x Los Angeles Lakers – 0h30 (ESPN 2)

11/03/2023 (sábado): Milwaukee Bucks x Golden State Warriors – 22h30 (ESPN 2)

12/03/2023 (domingo): New York Knicks x Los Angeles Lakers – 22h (ESPN 2)

13/03/2023 (segunda-feira): Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks – 20h30 (ESPN 2) / Phoenix Suns x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)

15/03/2023 (quarta-feira): Philadelphia 76ers x Cleveland Cavaliers – 20h30 (ESPN 2) / Golden State Warriors x Los Angeles Clippers – 23h (ESPN 2)

17/03/2023 (sexta-feira): Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers – 23h30 (ESPN 2)

22/03/2023 (quarta-feira): Golden State Warriors x Dallas Mavericks – 20h30 (ESPN 2) / Phoenix Suns x Los Angeles Lakers – 23h (ESPN 2)

24/03/2023 (sexta-feira): Philadelphia 76ers x Golden State Warriors – 23h (ESPN 2)

25/03/2023 (sábado): Milwaukee Bucks x Denver Nuggets – 22h (ESPN 2)

29/03/2023 (quarta-feira): Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers – 20h30 (ESPN 2) / Minnesota Timberwolves x Phoenix Suns – 23h (ESPN 2)

31/03/2023 (sexta-feira): Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies – 21h (ESPN 2)

Abril (5) 01/04/2023 (sábado): Dallas Mavericks x Miami Heat – 20h30 (ESPN 2)

05/03/2023 (quarta-feira): Chicago Bulls x Milwaukee Bucks – 20h30 (ESPN 2) / Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers – 23h (ESPN 2)

07/04/2023 (sexta-feira): Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (23h30)

08/04/2023 (sábado): Denver Nuggets x Utah Jazz – 16h30 (ESPN 2)

Confira a lista de transmissões da temporada 2022/23 da Band (apenas os jogos de 2022. Os jogos do próximo ano serão anunciados posteriormente):

Outubro (2)

24/10/2022 (segunda): Denver Nuggets x Portland Trail Blazers – 23h

31/10/2022 (segunda): Houston Rockets x LA Clippers – 23h30

Novembro (5)

7/11/2022 (segunda): Sacramento Kings x Golden State Warriors – 0h

13/11/2022 (domingo): Brooklyn Nets x LA Lakers – 23h20

14/11/2022 (segunda): San Antonio Spurs x Golden State Warriors – 0h

21/11/2022 (segunda): Utah Jazz x LA Clippers – 0h30

28/11/2022 (segunda): Indiana Pacers x LA Lakers – 0h30

Dezembro (5)

5/12/2022 (segunda): Phoenix Suns x Dallas Mavericks – 22h45

12/12/2022 (segunda): Boston Celtics x LA Clippers – 0h30

18h/12/2022 (domingo): Washington Wizards x LA Lakers – 23h30

19/12/2022 (segunda): LA Lakers x Phoenix Suns – 23h

26/12/2022 (segunda): Charlotte Hornets x Portland Trail Blazers – 0h

