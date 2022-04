Need for Speed 2022 terá elementos de anime

Depois de muitos adiamentos, o Need for Speed 2022, originalmente previsto para sair no ano passado, ​está ganhando informações, apesar de por enquanto tudo se tratar de vazamentos. De acordo com o mais recente leak, o jogo irá adotar um estilo de arte “foto-realista” misturado com elementos artísticos e estética de anime.

Falando em seu show premium da Giant Bomb, Grubbsnax, Jeff Grubb, jornalista do VentureBeat, disse que a mais nova entrada na franquia de corrida em produção pela Criterion Games com assistência da Codemasters adotará um novo estilo de arte impressionante.

“Vai ser fotorrealista, mas vai ter em cima disso, elementos de anime”, disse Grubb.

Ele acrescentou:

“Sabe quando você vê um comercial de carro ou algo assim e o carro está circulando, mas então pessoas ou objetos com visual de desenhos animado e outras coisas desse tipo estão voando ou passando em volta daquele ambiente todo realista? Esse é o tipo de estética que eles parecem estar buscando.”

Grubb também explicou que o bem-recebido sistema de lobby online e ferramenta multiplayer social, Autolog, estreado em 2010 em Need for Speed: Hot Pursuit e descontinuado em Need for Speed: Rivals, irá retornar.

“O Autolog está de volta para o multiplayer. Você poderá personalizar todas as peças do seu carro, isso está de volta”, disse ele.

Por fim, Grubb afirmou que o jogo seria ambientado em uma versão fictícia de Chicago chamada Lake Shore City.

“A Criterion quer fazer com que pareça uma cidade real, mesmo que seja uma versão ficcional de uma cidade”, explicou ele.

Na semana passada, foi relatado pelo próprio Grubb que um novo jogo de Need for Speed ​​será lançado em novembro apenas para consoles de geração atual, Xbox Series X|S e PlayStation 5.