Need for Speed: Unbound pode ser o título do novo jogo da franquia

A Eletronic Arts já confirmou o lançamento do próximo jogo da série Need for Speed para o final deste ano, desenvolvido pela Criterion Games ao lado da Codemasters Cheshire. Esta é a primeira vez em que leva uma janela de 3 anos entre um novo título da franquia, após abandonar o modelo anual em 2013 para lançamentos binuais, a série Need for Speed agora se encaminha para um novo lançamento a cada 3 anos. Até o momento não existe nenhuma informação oficial sobre como será este projeto, mas diversos vazamentos já revelaram o que esperar dele.

Há alguns meses atrás, o jornalista Jeff Grubb antecipou que este jogo será situado numa versão fictícia da cidade de Chicago chamada “Lake Shore City” e trará gráficos fotorrealistas misturados com anime. Estes elementos de anime serão notados principalmente nos efeitos dos carros como por exemplo fogo saindo das rodas quando estiver acelerando, ventos atravessando os aerofólios, e mais. Ele deve ser lançado somente para PCs e consoles de nova geração, deixando o PS4 e Xbox One de lado.

Algumas imagens e vídeos de gameplay das versões de teste também vazaram online, coincidindo com as informações reveladas por Grubb. E junto, o mapa completo também acabou vazando na internet.

Hoje, o jornalista Tom Henderson trouxe mais detalhes a tona, afirmando que o título do game pode ser Need for Speed: Unbound. Porém ele não pode confirmar com 100% de precisão que este é o título final.

Henderson revela que o jogo não terá somente efeitos de anime, como também os personagens serão totalmente desenhados no estilo artistíco de desenhos japoneses. Ele comparou os seus designs com os do anime The Boondocks que foi exibido entre 2005-2014.

Uma nova feature que também está chegando ao jogo são os “meetups”, onde jogadores online podem se encontrar ao redor do mapa e iniciar corridas. As rotas de corrida são aparentemente “únicas”, com uma de suas fontes dizendo que existe um trem em movimento ao redor do mapa enquanto você está correndo.

E quando devemos ver o jogo em ação? Tom Henderson antecipa que o anúncio oficial está previsto para a segunda metade do mês de Julho, ao lado de FIFA 23 e Skate 4. A Eletronic Arts já confirmou que não realizará uma nova edição do evento EA Play este ano, então a revelação deve ocorrer fora de uma grande conferência.