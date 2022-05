Nego Di gera polêmica ao fazer ‘piadas’ transfóbicas sobre Linn da Quebrada em show; veja

O humorista Nego Di, que ficou conhecido ao participar do “BBB 21”, está gerando polêmica nas redes sociais, isso porque começou a circular um vídeo de um trecho do seu show de stand-up no qual faz “piadas” de teor transfóbico envolvendo a cantora Linn da Quebrada, que esteve no camarote do “BBB 22”. Após falar sobre as partes íntimas da artista, Nego Di comentou: “Para quem não sabe quem é Linn da Quebrada, é a travesti que estava no ‘BBB’ e acabou de sair. Agora é assim que se fala, a travesti. Quando é travesti é porque tem a peça, ainda não cortou”. Na sequência, ele falou que estava ansioso para acompanhar o “BBB 22” e comentou sobre o fato de Lina ter beijado uma mulher na casa mais vigiada do Brasil.

“Teve a primeira festa, estava assistindo e do nada [aconteceu] o bagulho mais aleatório da minha vida. Não sei se vocês viram, eu estava sentado com a nega velha [sua parceira]. A travesti pegou uma ‘mina’, beijou uma ‘mina’. Que isso? Os travecos querem me enlouquecer? O que ela quer, o que ele quer o que ‘elu’ [pronome não binário] quer? O cara vira mulher, coloca silicone, coloca cabelo, toma hormônio, para sair para pegar umas ‘minas’? Nunca tinha visto traveco ‘machorra’ na minha vida”, declarou o humorista, que misturou identidade de gênero, que é a forma como a pessoa se identifica, com orientação sexual. Nego Di foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e seus comentários foram muito criticados.

“Esse vídeo criminoso do Nego Di que tá rondando por aí. [Estamos em] 2022 e o cara acha que ele falar esse bando de merda num stand-up é normal ou se quer divertido? Que nojo”, comentou um seguidor. “O Nego Di insiste nessa carreira falida de comediante com esse humor medíocre e despeja toda burrice dele fazendo piada que só faz sentido pra ele e pra quem tem dois neurônios igual a ele. Nego Di desiste. Você não é engraçado. Só é burro e transfóbico mesmo”, escreveu outro. “Nego Di, mais uma vez, faz comentários transfóbicos contra a Lina, do ‘BBB 22’. Por que ele ainda não foi processado?”, questionou mais um. As críticas parecem não ter abalado o ex-BBB, que celebrou nas redes sociais a repercussão do seu vídeo: “Enquanto a ‘lacrolândia’ ‘tenta’ cancelar comediante por piada, meus números só crescem! Obrigado pelo engajamento, comunidade LGBTQIA+… amo muito vocês! Beijo no bumbum”.

Tô procurando a piada que o nego di fez sobre a Linn da Quebrada pq eu só vi ofensas, homofobia e transfobia. pic.twitter.com/VPAG9MK8SV — Montta (@gabrielmontta) April 29, 2022

o nego di insiste nessa carreira falida de comediante com esse humor medíocre e despeja toda burrice dele fazendo piada que só faz sentido pra ele e pra quem tem 2 neurônios igual a [email protected] desiste. você NÃO É ENGRAÇADO. só é burro e transfóbico mesmo. https://t.co/H6lIIklpjj — ennie (@desfilei) May 1, 2022

É como eu sempre digo, se o Nego Di está de um lado, eu sempre estarei do outro. https://t.co/esxiYHXXM6 — Igoncio (@Igoncio) May 1, 2022

Nego Di, mais uma vez, faz comentários transfobicos contra a Lina, do #BBB22. Pq ele ainda não foi processado?pic.twitter.com/EtNaF0loxR — eplay (@forumeplay) May 1, 2022

esse vídeo criminoso do nego di que tá rondando por aí. 2022 e o cara acha que ele falar esse bando de merda num standup é normal ou se quer divertido? que nojoooo — Moon (@wakeupforthe) May 1, 2022

nego di eh tão podre e caído no esquecimento que precisa ser transfóbico na tentativa de ter uma migalha de atenção. flopado e fudido. ele não é comediante,

é a própria piada.

nojo — N.I.N.A – “PELE” 28/04 (@ninadoporte) May 1, 2022