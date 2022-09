Nelson Freitas recusa Globo e enfrenta cirurgia para ser Eike em filme

A equipe do filme Eike – Tudo ou Nada considerou “improvável” a escalação de Nelson Freitas para o papel principal. Os mais de 15 anos de carreira dedicados à comédia, entretanto, não foram um empecilho para o ator encarnar o ex-bilionário Eike Batista. Do implante capilar ao estilo fanfarrão, o empresário aparece com riqueza de detalhes na cinebiografia sobre seu auge e sua ruína, da lista da Forbes à prisão.

Produtor do longa-metragem, Tiago Rezende admitiu, durante a coletiva de imprensa de Eike realizada na última segunda-feira (12/9), espanto quando a produtora de elenco propôs a escalação do ex-integrante do Zorra Total.

“Quando a gente convidou o Nelson… foi a Ciça Castello, produtora de elenco, que sugeriu o nome dele… num primeiro momento…”, iniciou Tiago, sendo interrompido pelo protagonista: “Foi um absurdo, ninguém gostou da ideia”, arrancando risos dos presentes.

O profissional completou: “Foi uma ideia improvável, né? O Nelson é conhecido pela comédia e vamos fazer um papel de drama. Mas, ao mesmo tempo que parecia uma loucura, pareceu muito óbvio. Compramos aquela ideia de imediato e não poderíamos ter sido mais felizes na escolha”.

Assim que recebeu o convite para viver Eike Batista, Nelson Freitas se sentiu desafiado e prontamente aceitou o papel. Para isso, precisou encerrar as negociações para voltar à Globo, que o dispensou em 2020, na novela Quanto Mais Vida, Melhor!.

“Eu estava saindo de uma novela. Deixei de fazer a novela para fazer o filme”, pontuou o ator. “Nelson falou: ‘Esse convite não tem como recusar, porque você está me provocando a entrar em um lugar não óbvio para mim também’”, acrescentou Tiago Rezende.

Veja o trailer:

Nelson Freitas passou por dieta e cirurgia durante produção de Eike O próximo passo de Nelson foi se transformar fisicamente em Eike. O trabalho da caracterização e o preparo do ator foram aprovados pela autora do livro que originou o filme, Malu Gaspar. “É o Eike andando em minha direção! ‘Baixou’ o Eike no Nelson!”, relembrou a jornalista assim que o viu em cena.

Para viver o ex-bilionário, Freitas assistiu a entrevistas de Eike e prestou atenção em detalhes como a postura e o jeito de falar. Além disso, passou por uma dieta rigorosa e relâmpago que o fez secar 10 quilos em pouco mais de um mês.

“Na pandemia, trouxe equipamentos de malhação e estava forte. A médica olhou para mim e falou: ‘Você está muito forte para fazer o Eike!’. E eu estava mesmo, tinha pegado uma musculatura. O objetivo: 10 quilos. Quanto tempo? Um mês e meio. Meu Deus! Tira carboidrato, tira açúcar, tira a alegria, tira a vida! Socorro! Foi um momento muito difícil”, confessou o ator.

O perrengue de Nelson só estava começando. A três dias do fim, ele passou mal durante as filmagens e foi diagnosticado com apendicite e precisou se submeter a uma cirurgia de emergência. Ele tentou negociar com a equipe médica o procedimento para depois do trabalho, mas o pedido foi negado.

“Eu chego em uma das locações mais caras, na casa do Eike, com uma dorzinha besta. Cinco horas depois dei entrada na Clínica São Vicente [no Rio de Janeiro]. Falaram para mim que eu estava com uma apendicite muito inflamada. Olhei para o Tiago e falei: ‘Doutora, me dá um remedinho para eu segurar a onda e daqui a três dias a gente volta? Só temos três dias para terminar o filme!’. Ela falou: ‘O senhor não está entendendo. A sala de cirurgia já está sendo preparada’”, recordou Freitas.

A equipe de Eike precisou filmar cenas sem o protagonista e contratar outra equipe para finalizar as partes com Nelson Freitas, 15 dias depois.

Eike verá escondido filme sobre sua ruína, diz autora de obra original Autora do livro Tudo ou Nada (2014), que originou o filme, Malu Gaspar sabe que a presença do ex-bilionário no cinema é praticamente impossível, embora Eike tenha lido a obra da jornalista (e discordado de quase toda a publicação).

“A gente adoraria que ele fosse, mas acho que ele não vai”, disse Malu. “É super bem-vindo, mas é uma escolha dele”, complementou o produtor Tiago Rezende. “Estamos curiosíssimos para saber o que ele vai achar”, emendou a jornalista.

Os dois ainda apostaram qual sessão de cinema o ex-bilionário escolheria para assistir à sua cinebiografia. “Eu acho que ele vai, mas vai escondido. Como você falou, Tiago? Domingo à tarde, em um dia chuvoso, ou uma segunda-feira à noite”, brincou Malu Gaspar.

O longa estreia em 22 de setembro e tem direção e roteiro de Andradina Azevedo e Dida Andrade.

Eike – Tudo ou Nada percorre um breve, mas intenso período da vida do ex-bilionário Eike Batista. A história começa em 2006, quando o Brasil passava por uma expansão econômica com o pré-sal e o empresário decide criar a petroleira OGX. E segue até a sua prisão em 2017, alvo da Operação Eficiência, um desmembramento da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro. Eike foi acusado de fazer parte de um esquema de corrupção do ex-governador Sergio Cabral, preso desde 2016.

Sétimo homem mais rico do mundo em 2012, Eike foi do auge ao declínio em poucos anos. Com uma fortuna estimada em US$ 30 bilhões, na época era o maior bilionário brasileiro do mundo e estava no auge com as empresas do grupo EBX (OGX, MMX e OSX). Em 2014, já não integrava mais a lista da Forbes.

O longa também traz no elenco Thelmo Fernandes, Marcelo Valle, Bukassa Kabengele, Juliana Alves e Xando Graça interpretando os funcionários da OGX, além de Jonas Bloch e André Mattos, que vive o ex-governador. Na adaptação, os ex-colaboradores da Petrobras que saíram da estatal para fundar a OGX ganham nomes fictícios: Laerte, Kopas, Nelson, Zita e Odorico, o Dr. Oil. Em uma participação especial, Carol Castro interpreta Luma de Oliveira, ex-mulher de Eike.

