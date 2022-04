Netflix anuncia data de estreia da versão sul-coreana de ‘La Casa de Papel’; veja teaser

A Netflix anunciou nesta sexta-feira, 29, que a versão sul-coreana da série “La Casa de Papel” chegará à plataforma de streaming no próximo dia 24 de junho e lançou um novo teaser com as primeiras imagens da produção: “O ladrão que rouba pouco dinheiro é morto ou acaba na cadeia, mas o que rouba em grande escala pode mudar o mundo e até mesmo virar herói. Faremos o maior roubo de dinheiro da história. O público assistirá ao vivo ao maior show da Terra. E eles torcerão por nós”.

Inspirada na produção espanhola, a série será protagonizada por Park Hae-Soo. O ator foi um dos destaques do sucesso “Round 6”, também da Netflix. Ele interpretará Berlim, personagem de Pedro Alonso na versão original. “Para mim, é uma honra participar de uma série tão maravilhosa. Especialmente fazendo o Berlim, um personagem verdadeiramente incrível. Tenho certeza que o resto do elenco da versão coreana sente o mesmo que eu. Como ator e fã da série, quero agradecer ao elenco e à equipe de ‘La Casa de Papel’ pela série sensacional que criaram. Queremos compartilhar logo a versão coreana”, declarou Park quando a série foi anunciada.