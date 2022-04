Netflix anuncia produção de minissérie ficional sobre chacina da Candelária

A Netflix anunciou nesta quarta, 27, a produção de uma minissérie ficcional que terá a história inspirada na Chacina da Candelária, massacre ocorrido no Rio de Janeiro em 1993 no qual policiais à paisana assassinaram oito crianças e adolescentes que moravam na rua e dormiam nas proximidades da Igreja da Candelária. O projeto brasileiro terá quatro episódios e contará a história das 36 horas que antecederam a tragédia, a partir do ponto de vista de quatro crianças. O título da série ainda não foi definido, e o elenco ainda será escolhido, mas o showrunner do projeto será Luiz Lomenha, que dirigirá as gravações ao lado de Marcia Faria. Fernando Meirelles, diretor de ‘Cidade de Deus’, será um dos produtores executivos. Antes do roteiro ser escrito, os roteiristas conversaram com alguns dos sobreviventes, para poderem retratar bem o ocorrido. Segundo a Netflix, a série “vai misturar realismo, fantasia e afrofuturismo como uma inovação estética para contar a trajetória de crianças que, nessa narrativa, representam milhões de pessoas que vivem nas ruas das grandes metrópoles brasileiras”. As gravações devem começar ainda em 2022.