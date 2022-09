Netflix divulga novo trailer do reality “Brincando com Fogo 2” e garante que o elenco está “em chamas”

Nessa quarta-feira (31), a Netflix divulgou o novo trailer do reality de pegação “Brincando com Fogo 2”. Na verdade, este é um reality de não-pegação. Cada participante começa no programa com o valor de R$500mil, porém, a cada beijo e a cada pegação, os competidores irão perdendo o valor inicial. Eita!

“Solteiros atraentes em um paraíso tropical. Parece perfeito! O problema é que, para ter a chance de embolsar o prêmio de R$500.000, eles vão ter que dizer não ao sexo”, revela a Netflix na legenda do programa. Apresentado pela humorista Bruna Louise, a nova temporada do reality tem estreia prevista para o dia 28 de setembro.

Na legenda da publicação no Instagram, a Netflix brincou dizendo para “chamar o bombeiro, que o elenco da segunda temporada de Brincando com Fogo Brasil está em chamas!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

Confira os participantes do reality Recentemente, a plataforma de streaming divulgou o nome dos participantes da segunda temporada de “Brincando com Fogo 2″. Farão parte do reality nomes como Isadora Salles, de 21 anos, Italo Lopes, de 21 anos, Ivan Almeida, de 22 anos, Justen Nosoliny, de 26 anos, Kelvin Duran, de 28 anos, Khiara Italia, de 20 anos, Nayara Colombo, de 23 anos, Sandri Oliveira, de 21 anos, Victoria Macan, de 24 anos, Wálison Gomes, de 25 anos.

