Netflix divulga trailer oficial de sua nova série brasileira com Lucy Alves

Só Se For Por Amor é a nova série brasileira da Netflix, a plataforma de streaming divulgou nessa quinta-feira (25) o trailer da produção que será protagonizada por Lucy Alves, Filipe Bragança e Agnes Nunes. A série gira em torno do universo sertanejo e estreia globalmente em 21 de setembro.

Lucy Alves interpreta a cantora Deusa em Só Se For Por Amor, a série é ambientada em Goiás e conta a história do casal apaixonado Deusa e Tadeu (Bragança) que resolvem criar uma banda Só Se For Por Amor. A intriga da trama se dará quando a personagem de Alves receber uma proposta de carreira solo e Eva (Nunes) entra em seu lugar como a nova vocalista da banda.

A série brasileira promete intrigas, paixões, música e muitos corações partidos. Só Se For Por Amor traz no elenco Adriano Ferreira, Ana Mametto, Bruno Fagundes, Clarissa Müller, Giordano Castro, Gustavo Vaz, Jeniffer Nascimento, Laila Garin, Luiza Fittipaldi e Micael. Marcélia Cartaxo, Leo Jaime e Solange Almeida fazem participações especiais na série.

Segundo episódio de Mulher-Hulk já está disponível no Disney+ Mulher-Hulk estreou em 18 de agosto e o segundo episódio da nova série da Marvel Studios já está disponível para os assinantes do Disney+. “Direito Super Humano” tem 30 minutos de duração e mostra Jen Walters (Tatiana Maslany) sendo contratada por um grande escritório de direito, entretanto ela deve lidar com um cliente complicado enquanto atua como super-heroína.

Confira a prévia do segundo episódio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por She-Hulk (@shehulkofficial)

