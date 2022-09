Netflix impede Larissa Manoela de atuar em novela da Globo

Larissa Manoela não deve fazer parte do elenco de “Terra Vermelha“, nova novela das nove da Globo, que vai substituir “Travessia” em maio de 2023. O entretenimento vai ser escrito por Walcyr Carrasco e a deve começar sua produção e escalação do elenco em breve. No entanto, a emissora teve o desejo de contar com a atriz, que foi impedida pela Netflix.

Segundo apuração do Notícias da TV, a atriz tem um acordo fixo com a Globo e por isso, está sempre no ar. Entretanto, ela também tem um contrato assinado com a Netflix em 2018, que foi acordado antes da negociação com a emissora. Com o streaming, Larissa tem que cumprir 4 gravações. As filmagens do novo e último trabalho com o streaming acontecerão justamente no período em que a pré-produção e início da novela vão ocorrer.

Larissa Manoela se emociona após expor declaração de amor de André Luiz Frambach Larissa Manoela e André Luiz Frambach não escondem de ninguém que estão super apaixonados um pelo outro. Em todos os momentos o casal troca juras de amor publicamente. Inclusive, na noite da última terça-feira (20), a atriz dividiu com os seus seguidores um momento para lá de meigo com o namorado.

Em tweet, Larissa Manoela afirmou que Frambach estava tendo um péssimo dia, porém se surpreendeu com o motivo. “Acordei e vi que o André Frambach disse que tava tendo um dia ruim, fui perguntar por quê, ele disse: dia ruim são todos que tô longe de você. Eu sou apaixonada. Morri, mas passo bem”.

Acordei e vi que o @AndreLFrambach disse que tava tendo um dia ruim, fui perguntar pq, ele disse: dia ruim são todos que eu tô longe de vc. Eu sou apaixonada. Morri mas passo bem 🥹

— Larissa Manoela (@larimanoela) September 20, 2022

