Netflix planeja competir com a Microsoft em serviço de streaming de jogos

O streaming de jogos tem crescido muito nos últimos meses, com diversas gigantes apostando nele como o futuro da indústria. Serviços como Xbox Cloud Gaming e GeForce NOW já caíram no gosto do público, embora nem todos tenham a mesma sorte, como no caso do Stadia.

Agora uma outra gigante planeja apostar forte no formato. Embora a Netflix já venha oferecendo jogos menores dentro da sua assinatura padrão, a empresa planeja criar um serviço de streaming totalmente focado em jogos.

Enquanto atualmente só oferece jogos mobile por streaming, os quais podem ser jogados através de celulares, a Netflix planeja expandir para PCs e TVS, lançando seu próprio serviço de streaming de jogos, onde planeja lançar mais do que os simples jogos casuais que oferece no serviço.

Estamos explorando muito seriamente uma oferta de jogos em nuvem. Vamos abordar isso da mesma forma que fizemos com o mobile – começar pequeno, sendo humilde, sendo atencioso – mas é um passo que achamos que devemos dar. A extensão para a nuvem é sobre alcançar outros dispositivos onde as pessoas experimentam a Netflix.

O catálogo atual da Netflix já conta com mais de 30 jogos mobile disponíveis, com a empresa recentemente prometendo que já possui mais 55 jogos planejados para serem adicionados no futuro.

A Netflix também tem apostado no desenvolvimento de jogos próprios baseados em suas IPs, como Stranger Things e O Gambito da Rainha. Para fortalecer seu desenvolvimento de jogos, a empresa tem procurado adquirir estúdios de jogos, mais recentemente tendo adquirido a Night School Studio, responsável pela franquia Oxenfree.

No começo do ano, a Netflix afirmou que tem como objetivo se tornar o melhor serviço de jogos presente na indústria, competindo de frente com outros nome grandes como Xbox e Nvidia.

Temos que ser diferencialmente ótimos nisso, não faz sentido apenas fazermos parte disso. Nós definitivamente estamos nos movendo aos poucos, mas vamos acertar nisso, e não apenas estar nessa indústria só pra fazer parte dela. Mas temos que agradar nossos membros por sermos o melhor absoluto na categoria.

Teremos que ver como a Netflix irá se sair nessa corrida. Mesmo avançando devagar nesse mercado, seu CEO acredita que a empresa chegará lá.