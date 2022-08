Os fãs da Fórmula 1 estão no aguardo da série sobre Ayrton Senna desde 2020, mas, até o momento, a Netflix ainda não conseguiu fazer com que o seriado documental saísse do papel. Na tentativa de desengavetar o projeto anunciado no início da pandemia, a plataforma contratou um novo diretor para dar andamento no documentário.

Vicente Amorim é o novo responsável pela direção-geral do original Netflix, que inicialmente tinha previsão de lançamento para 2022. “Dirigir uma série sobre o Senna é um privilégio e uma enorme responsabilidade. Tenho a sensação de ter me preparado a vida inteira pra esse momento”, declarou o novo contratado da empresa.

O projeto será produzido em parceria com a família do corredor e será inteiramente baseado na vida do piloto da Fórmula 1. Ao todo, a minissérie contará com 08 episódios com gravações tanto em português como em inglês.

Netflix tenta tirar série de Ayrton Senna do papel ao contratar novo diretor (Foto: Reprodução)

Vale lembrar que a obra tem como objetivo retratar a vida íntima do profissional que se transformou em herói brasileiro e acabou se tornando conhecido mundialmente pelo talento nas pistas, seja no Brasil, Alemanha, Paris e tantos outros lugares do globo.

Como a série iniciará e qual será a temática dos primeiros episódios? Apesar de a série ainda não ter iniciado as gravações, a plataforma de filmes já anunciou qual será o direcionamento dos primeiros capítulos. Logo no começo, vamos acompanhar como Ayrton Senna estreou no mundo automobilístico ao se mudar para a Inglaterra e competir na F1600.

As partes seguirão como uma linha do tempo até chegarmos no fatídico acidente em Ímola, na Itália, enquanto participava da GP de San Marino em 01 de maio de 1994. Além das gravações e fotos de arquivo pessoal, a equipe técnica pretende entrevistar pessoas próximas ao piloto, mostrando onde Senna viveu tanto no Brasil quanto no exterior.

“Já tive muitos ídolos no esporte, mas apenas um herói: Senna. Eu assisti suas corridas, torci por ele, me inspirei nele e chorei no dia em que ele morreu”, ressaltou Amorim por meio de uma nota oficial em suas redes sociais.

Vale lembrar que, além de ser uma minissérie documental, ela também contará com uma equipe de profissionais para interpretar os personagens da história de Ayrton Senna. Um dos nomes mencionados nos sites de entretenimento foi Chay Suede, porém a Netflix ainda não confirmou sobre o ator.

