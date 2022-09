Craque Neto se indignou com a demora do funeral da rainha Elizabeth II, que terminou nesta segunda-feira (19/9), após 12 dias de cerimônia. O apresentador da Band, durante conversa com a colega Adriana Araújo, ironizou os protocolos da família real britânica e pediu um velório igual quando morrer.

“Ué, mas ela não morreu já?”, indagou o ex-jogador. A âncora do Boa Tarde São Paulo explicou: “Não, mas hoje foi a celebração final, Neto, hoje acabou mesmo”. O Craque continuou sem entender: “O quê? Vai enterrar hoje?”. Adriana Araújo insistiu: “Vai enterrar hoje. É sério, Neto. Lá é diferente e com a rainha é diferente”.

Deboche O apresentador, então, debochou do cerimonial e se despediu da jornalista: “Eu também quero 10 dias de festa! Balanço, mé, pingaiado, churrasco! Beijo para você, Adriana”. Neto fez um merchan e, de volta ao programa, repetiu as críticas ao funeral.

“Onze dias? O David Beckham ficou 12 horas na fila, né? Mas tem que ficar 12 horas na fila para dar comida para os pobres. Teve gente que ficou seis horas na fila, mas não fica duas horas em um hospital de câncer para as crianças, né? Ah, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: quem gosta de rainha é tabuleiro!”, opinou.

O post Neto critica funeral de Elizabeth: “Quem gosta de rainha é tabuleiro” apareceu primeiro em Metrópoles.