Neto critica opção de Cuca na eliminação do Atlético: ‘Faltou experiência’

Ex-jogador do Atlético, o comentarista esportivo Neto criticou a decisão de Cuca de colocar o jovem meio-campista Rubens para bater o primeiro pênalti das cobranças alternadas contra o Palmeiras. Nessa quarta-feira (10/8), o Galo foi eliminado pelo time paulista nas quartas de final da Copa Libertadores.

Após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, as equipes decidiram a vaga para as semifinais do torneio continental nas penalidades. Na série, Rubens desperdiçou a sexta cobrança do Galo, que viu o Palmeiras marcar com Murilo e vencer a série por 6 a 5.

“Abel Ferreira não mudou o time, continuou da mesma forma. Foi muito inteligente. Aí vem a falta de experiência do Cuca. Você não pode botar o menino (Rubens) para bater pênalti”, apontou Neto durante a transmissão do jogo na Rádio Craque Neto.

Cria das categorias de base do Atlético, Rubens é um versátil atleta de 21 anos que ganhou bastante espaço no elenco profissional alvinegro na temporada de 2022. Mesmo após a saída de ‘El Turco’ e a chegada de Cuca, o jovem continuou tendo minutos em campo, até mesmo no time titular.

Contra o Palmeiras, Rubens entrou na partida já no segundo tempo, substituindo o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Além do lado esquerdo da defesa, o camisa 44 também pode atuar no meio-campo.

“Estava 2 a 0 no primeiro jogo, empatou 2 a 2. No segundo jogo, ficou com dois a menos. E ainda assim consegue ser superior à equipe do Atlético, que pipocou. No sentido de ir para cima. O Palmeiras não, recuou e mereceu ganhar”, complementou Neto.

“Eu torci contra! Mas os seis pênaltis batidos pelo Palmeiras foram muito bem batidos. Nenhum com chance para o Éverson. Porque eles treinaram. Respeitaram e treinaram muito”, finalizou o comentarista.