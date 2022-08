Craque Neto provocou uma saia-justa em sua conversa diária com Adriana Araújo, na passagem dos programas Os Donos da Bola e Boa Tarde São Paulo. O ex-jogador perguntou para a jornalista, que mediará o debate da Band com presidenciáveis neste domingo (28/8), se o presidente Jair Bolsonaro havia cancelado sua participação.

“Está confirmado todo mundo ou o Bolsonaro pipocou?”, indagou o apresentador, de forma bem direta, deixando a colega um pouco desconfortável.

“Está tudo pronto. Todos os preparativos, todos confirmados, mas a gente sabe que até o dia do debate ainda há muita negociação acontecendo, depende dos comandos das campanhas. Mas aqui o time de jornalismo da Band está inteiro preparado, tudo pronto para que esse debate aconteça e seja histórico no dia 28, às 21h”, informou Adriana.

A âncora ainda citou os veículos de imprensa que também participarão do debate, e Neto interveio: “O UOL, que faz parte do pool, disse que o Bolsonaro não vai fazer, por isso estou falando para a Adriana Araújo e para todo mundo”.

A jornalista, mais uma vez, tentou consertar o questionamento do colega: “Inicialmente havia sido confirmado, depois surgiu essa informação de que talvez não fosse participar, mas aqui o time de jornalismo está a postos”.

Neto, em seguida, defendeu a ida de Bolsonaro ao debate da Band: “Era bom que participasse para a democracia desse país!”

Adriana Araújo concordou: “É essencial! O debate é direito do eleitor! É o momento que o eleitor tem para comparar as propostas, as ideias, é um direito que não pode ser tirado do eleitor. É essencial que todos compareçam”.

O post Neto fala sobre debate na Band e cria saia-justa: “Bolsonaro pipocou?” apareceu primeiro em Metrópoles.