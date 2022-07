Neto Moura, do Cruzeiro, entra na mira de clubes do Brasil e do exterior

Pezzolano, Edu, Rafael Cabral, Oliveira… Em qualquer lista dos principais destaques do Cruzeiro em 2022, certamente o nome de Neto Moura precisará estar. E o volante de 25 anos, dono da maior nota do SofaScore entre todos os atletas da Série B, já foi capaz de chamar atenção da concorrência.

“Quatro clubes do Brasil e dois do exterior já procuraram o Mirassol para buscar informações sobre o Neto Moura”, afirma Juninho Antunes, diretor de futebol do clube paulista. “Vamos fazer o máximo possível para negociá-lo com o Cruzeiro, embora, até agora, eles não tenham se manifestado”, acrescenta.

A coluna apurou que o contrato de empréstimo com o Mirassol, que termina em novembro, dá a opção de compra ao Cruzeiro no valor de R$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. O perigo é se um outro clube aparecer com cifras maiores, que inviabilizem sua permanência na Toca da Raposa.

Representado pela Elenko Sports, de Fernando Garcia e Guilherme Miranda, Neto Moura soma 13 partidas, com três assistências, desde a chegada a Belo Horizonte. Antes, havia disputado com destaque o Paulistão pelo Mirassol, com outros 14 jogos e duas assistências.

Neto Moura surgiu na base do Sport e atua profissionalmente desde 2014. Antes do sucesso no Cruzeiro, passou por América, Vila Nova, Ponte Preta e Remo. É importante lembrar que sua relação com o Mirassol começou em 2019, ainda que, neste período, tenha sido emprestado três vezes.