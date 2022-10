Neto sobre posição de Neymar no Bola de Ouro: ‘Demorou acordar para a vida’

A premiação da Bola de Ouro pela organizada pela revista francesa France Football ocorreu nessa terça-feira (17), e o grande vencedor da noite foi o francês Karim Benzema, do Real Madrid. O que chamou a atenção do ex-jogador e hoje apresentador de TV Neto, no entanto, foi a ausência do brasileiro Neymar entre os 10 melhores do mundo. Segundo ele, o craque “demorou para acordar para a vida”.

Mesmo exaltando o talento do camisa 10 da Seleção Brasileira, o apresentador da Band criticou a postura do jogador. “O Neymar tem potencial para disputar a Bola de Ouro todo ano. Ele tem mais futebol que os últimos que ganharam, mas demorou para acordar para a vida”, escreveu em seu Twitter.

Antes mesmo da premiação, Neto lembrou o fato de que Neymar está respondendo a processo na Justiça da Espanha enquanto outros grandes jogadores foram até Paris concorrer ao prêmio. “Por sinal, o Neymar, que deveria estar disputando para ser o melhor do mundo na França, estava no tribunal da Espanha”, afirmou ele.

O processo citado pelo ex-jogador se refere à denúncia de “corrupção particular” do Ministério Público da Espanha em relação à transferência do brasileiro para o Barcelona, em 2013. A DIS, detentora de parte dos direitos do atacante na época, acusa o jogador e o clube espanhol de terem mentido sobre o real valor do contrato.

Não só Neto teve críticas em relação às escolhas da revista francesa ao ranquear os melhores do mundo.

A opinião de Neymar

O próprio Neymar ironizou sobre a colocação de Vinícius Jr., que ficou em oitavo lugar no top 10. Embora tenha achado merecido o grande prêmio da noite ter sido dado a Benzema, ele não concordou com a posição do brasileiro, que também atua pelo Real Madrid.

“Benzema merecido, craque. Agora, o Vini Jr estar em oitavo não dá. Mínimo entre os três (melhores)”, escreveu em seu Twitter. A colocação do ex-jogador do Flamengo foi a melhor desde 2019, quando o goleiro Alisson ficou em 7°.

Carlo Ancelotti, técnico de Vini Jr, no Real, no entanto, considerou justa a posição final de seu jogador.