Newcastle contrata “vilão” do Liverpool em final de Champions League

O Newcastle United anunciou o goleiro Loris Karius nesta segunda-feira. O alemão estava sem contrato após encerrar o vínculo com o Liverpool na temporada passada e se junta aos Magpies em transferência livre.

Na final da Liga dos Campeões de 2018, Karius falhou em dois gols a favor do Real Madrid e resultaram na perda do título. Na temporada seguinte, o Liverpool contratou o brasileiro Alisson e o alemão perdeu espaço na equipe. O goleiro foi emprestado ao Besiktas, da Turquia, e ao Union Berlim, da Alemanha.

Karius assina com o Newcastle em contrato válido até janeiro de 2023. Após a venda de Martin Dúbravk ao Manchester United e a lesão no tornozelo de Karl Darlow, o jogador de 29 anos chega para ser o reserva imediato de Nick Pope, também contratado nesta janela de transferências.

O técnico Eddie Howe elogiou a nova contratação e revelou o que espera de Karius no Newcastle: “Estamos muito agradecidos por ter Loris no nosso grupo. Ele é um ótimo goleiro com experiência de Premier League e Liga dos Campeões, que nos dará competitividade e apoio durante uma parte importante da temporada”.