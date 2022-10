Neymar anota gol em vitória do PSG sobre o Olympique

Neymar nunca esteve tão bem fisicamente em véspera de uma Copa do Mundo. Apesar dos rumores envolvendo uma discordância interna com Mbappé, o brasileiro voltou a decidir um clássico. Foi dele o gol da vitória do Paris Saint-Germain por 1 a 0 sobre o Olympique de Marselha, no Parque dos Príncipes, pela 11ª rodada do Campeonato Francês.

E o climão deve ter ficado para trás. Mbappé comemorou muito o gol de Neymar e chegou a abraçar o brasileiro. A dupla teve ainda a companhia de Lionel Messi, que, por dores na panturrilha, ficou fora nos dois últimos jogos do time.

Único invicto na competição, o PSG chegou aos 29 pontos, na liderança isolada no torneio. A equipe de Neymar e companhia abriu três pontos sobre o Lorient, segundo colocado. O Olympique, por sua vez, ficou em quarto, com 23.

Apesar da vitória, o jogo não foi dos mais fáceis para o PSG. O Olympique chegou a pressionar o adversário, que cresceu durante a partida e contou com Neymar para decidir a seu favor. Aos 46 minutos, Mbappé deu passe açucarado para Neymar, que bateu de chapa para superar o goleiro Paulo López. O camisa 10 dançou na comemoração e teve a companhia do companheiro francês.

No segundo tempo, teve pressão do Olympique, Donnarumma fazendo grandes defesas e preocupação para os brasileiros. Neymar levou um forte carrinho de Gigot, chegou a cair no gramado, mas acalmou a todos. O craque não sentiu nenhuma lesão que o poderia tirar da Copa. Já o defensor adversário acabou expulso.

Com um a mais, o PSG passou a administrar a vantagem e Messi quase fez um belo gol de falta. A bola bateu caprichosamente no travessão. No entanto, o 1 a 0 foi de bom tamanho para o time da casa se isolar na liderança do Campeonato Francês.