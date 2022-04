Depois de conquistar o título do Campeonato Francês com o PSG, o atacante Neymar aproveitou para provocar críticos nas redes sociais. Em vídeo nos stories do instagram, ele disse que ‘acordou afrontoso’ e mandou um beijo para os haters. O Paris Saint-Germain foi campeão nacional pela décima vez, ao empatar por 1 a 1 com o Lens, no Parque dos Príncipes, com gol do armador Messi.