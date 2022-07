Neymar desabafa após críticas sobre possível simulação em pênalti

O atacante Neymar desabafou nas redes sociais após ser criticado sobre uma possível simulação no amistoso do PSG contra o Gamba Osaka, na última segunda-feira. No lance em questão, o brasileiro cai na área depois de ser tocado pelo adversário e o juiz acaba marcando pênalti, convertido pelo camisa 10.

Por outro lado, diversos veículos questionaram se Neymar teria sido mesmo tocado, levantando a possibilidade de simulação na jogada. O atacante prontamente se manifestou no Twitter e afirmou ter sofrido o contato: “Tocou é pênalti”, disse.

Além disso, na manhã desta terça, Neymar voltou a se pronunciar sobre o caso. Dessa vez, o astro garantiu que aceita ser criticado, porém não vai mais se calar quando publicarem algo que ele não concorde.

Entretanto, se fora dos gramados Neymar segue acumulando polêmicas, dentro de campo o camisa 10 começou bem na pré-temporada do Paris Saint-Germain. Contra o Gamba Osaka, por exemplo, o brasileiro anotou dois gols e deu uma assistência.

No próximo domingo, o PSG faz seu primeiro jogo oficial na temporada diante do Nantes pela final da Supercopa da França, às 15 horas (de Brasília), no Bloomfield Stadium.