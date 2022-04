Neymar e Mbappé brilham com três gols, e PSG goleia o Clermont pelo Francês

Neste sábado, Clermont e Paris-Saint Germain se enfrentaram pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Fora de casa, o time de Maurício Pochettino goleou por 6 a 1, com três gols de Neymar e três de Mbappé. Jodel Dossou descontou para os mandantes.

Com o resultado, os parisienses seguem líderes absolutos da tabela, com 71 pontos, 15 a mais que o segundo colocado Rennes. Já o Clermont ocupa a 17ª posição, com 28.

Na próxima rodada, o PSG terá o clássico contra o Olympique de Marselha, no domingo (17/04), às 15h45 (de Brasília). O Clermont, por sua vez, visita o Metz, no mesmo dia, às 10 horas (de Brasília).

O jogo

No primeiro tempo, os visitantes abriram o placar logo aos seis minutos. Neymar recebeu passe dentro da área e mandou de esquerda para o fundo das redes.

Aos 19, o PSG chegou ao segundo gol, em jogada que teve participação de todo o trio de ataque. Neymar acionou Messi na entrada da área, e o argentino de um pequeno lançamento para Mbappé mandar para dentro da meta.

Aos 42, o Clermont diminuiu a desvantagem no placar. Jodel Dossou ficou a bola após confusão dentro da área, e mandou para a meta defendida por Donnarumma.

Na segunda etapa, Messi chegou a balançar as redes de cabeça. Porém, o tento foi anulado por um impedimento na jogada.

Aos 25, Mbappé foi derrubado na área e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Neymar foi para a cobrança e fez o terceiro do PSG.

No minuto 30, Mbappé ampliou ainda mais o placar. O atacante recebeu na área, saiu do alcance do goleiro e mandou para as redes. Pouco depois, o francês ainda marcou seu terceiro tento no jogo.

Ainda teve tempo para mais. Aos 39, Mbappé avançou e apenas ajeitou para Neymar apenas empurrar para as redes e também anotar seu terceiro tento na partida.