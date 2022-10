Neymar e Vini Jr. estão no Top 5 de jogadores mais influentes no Instagram

Os brasileiros Neymar e Vinícius Jr estão na lista dos cinco jogadores mais influentes do Instagram. O levantamento feito pela Nielsen Brasil, empresa voltada para medição de audiência, dados e análises, mostra o português Cristiano Ronaldo no topo, seguido pelo argentino Messi.

Craque da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, Neymar tem grande popularidade nas redes há tempos, enquanto Vinícius Júnior vem conquistando seu espaço na web. O ex-jogador do Flamengo marcou o gol do título da Liga dos Campeões conquistado pelo Real Madrid, na temporada passada.

Kylian Mbappé ficou entre os dois brasileiros, na quarta posição da lista.

A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi – que nos últimos anos disputaram as principais premiações individuais do futebol mundial – também fica evidente nos números das redes sociais.

Os jogadores que conquistaram seis e sete Bolas de Ouro respectivamente, tiveram passagens marcantes principalmente nos times espanhóis do Real Madrid e do Barcelona.

Na temporada passada, CR7 teve crescimento de seguidores de 46,81% e cada postagem do português pode custar US$ 3.58 milhões.

Confira os 10 jogadores mais influentes do Instagram: