Neymar faz cesta impressionante com chute do meio da quadra; veja!

O atacante da Seleção Brasileira, Neymar, fez uma cesta do meio da quadra chutando bola de futebol em evento ao lado do britânico Andrew Henderson, campeão mundial de futebol freestyle. O jogador do Paris Saint-German compartilhou nas redes sociais o vídeo em que exibe a proeza impressionante e depois, de forma descontraída, comemora com a equipe.

No último domingo (31), o PSG enfrentou o Nantes, pela final da Supercopa da França. Neymar marcou duas vezes e com mais um gol de Messi e outro de Sérgio Ramos, o time de Paris sagrou-se campeão pela 11° vez.