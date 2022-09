Neymar fica no banco, Messi e Mbappé brilham, e PSG vence Nantes no Francês

O PSG fez seu “dever de casa” e venceu o Nantes por 3 a 0 na tarde deste sábado, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Francês. Neymar, preservado, iniciou a partida no banco de reservas e entrou apenas aos 20 minutos da segunda etapa.

O jogo marcou a grande sintonia da dupla Messi e Mbappé, com o argentino se destacando nas assistências e o francês no faro de gol

O primeiro gol do Paris Saint-Fermain foi marcado aos 18 minutos, com Mbappé. O atacante disparou em velocidade, recebeu passe preciso de Lionel Messi e finalizou sem chances para o goleiro Lafont.

Aos 24 minutos, o lateral-direito brasileiro Fábio foi expulso de forma direta após entrada no volante Vitinha. O meia português, inclusive, teve que ser substituído para a entrada de Renato Sanches.

O segundo tento do PSG e do Mbappé foi anotado aos 10 minutos da segunda etapa. Em mais uma jogada de contragolpe, Messi acabou “achando” a joia francesa, que não teve trabalho para ir às redes. A arbitragem chegou a anular o gol por impedimento, mas o VAR validou a jogada após revisão.

O terceiro e último gol do PSG foi marcado aos 23 minutos pelo lateral-esquerdo Nuno Mendes, que aproveitou rebote de finalização na trave de Neymar, que entrou na vaga de Mbappé.

Com a vitória, o PSG do técnico Galtier chegou aos 16 pontos, se estabelecendo na liderança do Campeonato Francês. O Olympique de Marseilla tem a mesma pontuação, mas possui menos saldo de gols. Já o Nantes está na 10ª colocação da Ligue 1, com seis pontos conquistados.

A próxima partida do Paris Saint-Germain será na terça-feira, contra a Juventus, pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O jogo será no Parque dos Príncipes, às 16 horas (de Brasília).

Já pelo Campeonato Francês, o PSG enfrentará o Stade Brestois, no próximo sábado, novamente em seus domínios.