Neymar marca de pênalti, e PSG empata com Monaco pelo Campeonato Francês

O PSG empatou com o Monaco por 1 a 1 neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Francês. O atacante Neymar foi o autor do gol parisiense, de pênalti, no Parque dos Príncipes.

Com esse resultado, o PSG segue na liderança do Campeonato Francês, com 10 pontos conquistados, mesma pontuação que Olympique de Marseilla e Lens. Já o Monaco ficou na 12ª colocação da Ligue 1, com cinco.

O próximo jogo do Paris Saint-Germain será na quarta-feira, contra o Toulouse, fora de casa. A partida também é válida pela liga nacional. O JOGO

O Paris Saint-Germain atuou com time completo, com direito ao trio Neymar, Messi e Mbappé. Com o empate, o PSG não está mais com 100% de aproveitamento no Francês.

O gol do Monaco foi anotado aos 20 minutos do primeiro tempo, com o atacante Kevin Volland. O alemão recebeu passe em profundidade de Golovin, conduziu e bateu forte, sem chances para Donnarumma.

O PSG chegou ao empate com Neymar, em cobrança de pênalti aos 25 minutos da segunda etapa. O próprio brasileiro sofreu a penalidade e converteu com categoria, tirando o goleiro Nubel do lance.