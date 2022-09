Neymar mostra figurinhas que valem até R$ 6 mil e brinca: ‘Aceito proposta’

As figurinhas do atacante Neymar do álbum oficial da Copa do Mundo de 2022 vêm sendo muito cobiçadas no mercado. Muitas estão sendo vendidas para colecionadores por altos valores. Sabendo disso, o jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira mostrou que entrou na onda e, na manhã desta segunda-feira (12), causou inveja em muitos aficcionados em álbuns.

Recentemente, o influenciador Filipe Neto desembolsou R$ 20 mil para adquirir uma figurinha com a foto do camisa 10 da Seleção comandada por Tite. Brincando com a situação, Neymar publicou em seu perfil do Instagram uma pequena coleção com oito figurinhas dele e escreveu: “Aceito propostas”.

Na web, em sites como o Mercado Livre, as negociações alcançam R$ 6,5 mil. As versões Legend, bordô, bronze, prata e ouro são as mais valiosas e também estavam na coleção do jogador.

A pouco mais de dois meses para a Copa, Neymar está na posição 17 da página no álbum, que estampa outros jogadores da Seleção Brasileira, como os atacantes como Gabriel Jesus, Richarlison e Vinícius Jr, que devem estar na lista final de Tite para o Mundial.



A valorização das figurinhas mostradas por Neymar está ligada à dificuldade para encontrá-las. A Legend ouro, por exemplo, tem probabilidade aproximada de estar em um a cada 1.900 pacotinhos.