Neymar no Cruzeiro, Atlético e mais: veja memes após comunicado do PSG

De acordo com o jornal espanhol El País, Neymar não está nos planos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O atacante já foi informado da decisão pela diretoria francesa. Após saber da notícia, torcedores de diferentes times do Brasil fizeram memes do craque sendo contratado por seus clubes de coração.

A saída de Neymar teria sido aprovada por Kylian Mbappé, principal estrela do PSG. Nas negociações para a renovação de contrato até 2025, o atacante exigiu da diretoria que ‘ninguém deveria estar acima do clube’, em referência a casos de indisciplina e regalia do brasileiro.