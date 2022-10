Neymar posta conteúdo falso e é censurado pelo Instagram

O atacante Neymar fez uma postagem falsa na noite desta quinta-feira (20/10) e foi censurado pelo Instagram. O atleta compartilhou um vídeo de André Valadão, onde o pastor se retratou com o candidato à presidência Lula (PT). No entanto, ao contrário do que disse o pastor no conteúdo compartilhado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não o obrigou a pedir desculpas ao político.

Devido à informação falsa nos stories, o Instagram ocultou a postagem de Neymar e informou aos seus usuários que aquela publicação não é verdadeira. Este procedimento da rede social ocorreu a partir de empresas especialistas em checagem de notícias. Neste caso, o “Aos Fatos” foi responsável por notar que o conteúdo é falso.

Na publicação censurada, além da retratação do pastor André Valadão, Neymar escreveu: “Deus abençoe nosso BRASIL”, finalizando com uma bandeira do país à frente do nome. Anteriormente, o atleta da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain já havia se envolvido em polêmicas envolvendo a eleição presidencial.

Em 29 de setembro, três dias antes do primeiro turno das eleições, Neymar declarou, por meio de um vídeo, apoio a Jair Bolsonaro (PL), rival de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral. Ambos disputarão a Presidência da República no segundo turno, na eleição que ocorrerá no fim deste mês, em 30 de outubro.

Até por isso, o próprio Lula falou recentemente sobre o apoio de Neymar ao seu adversário. Em entrevista ao Flow Podcast na última terça-feira (18/10), o petista disse que não ficou chateado com o atleta brasileiro e que ele tem o direito de escolher quem ele quiser para ser presidente.