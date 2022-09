Neymar quebra recorde de Messi e Cristiano Ronaldo

O brasileiro Neymar Jr. vive um início de temporada mágico. As boas atuações do atacante não ficam apenas no campo, mas são evidenciadas em números. Ao marcar na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Toulouse, por 3 a 0, o jogador quebrou o recorde dos astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e chegou a 16 jogos seguidos com participações em gols.

Ao todo, Neymar soma 21 gols e nove assistências nos últimos 16 compromissos pelo PSG ou Seleção Brasileira. Messi e Cristiano, do outro lado, ostentam 15 jogos consecutivos com participações diretas – 17 gols e nove assistências para o argentino, e 21 tentos e cinco assistências ao português.

Artilheiro da Ligue 1 no momento, com sete bolas na redes, o jogador carrega também a posto de maior goleador do clube francês na temporada: nove gols em seis partidas. A efeito de comparação, em 2021/22, ele só atingiu a marca em seu 23º jogo. Ele terminou a temporada com 13 tentos em 28 jogos.

O gol contra o Toulouse, nesta quarta-feira (31/8), rendeu a Neymar outra importante marca pela equipe parisiense. Ele igualou Pauleta na artilharia histórica do clube, com 109 gols em 150 jogos. O brasileiro aparece atrás apenas de Ibrahimovic, Mbappé e Cavani na lista.

O PSG lidera o Campeonato Francês com 13 pontos, ao lado do Olympique de Marselha e do Lens. O time volta a campo no próximo sábado, em duelo diante do Nantes, às 16 horas (de Brasília).