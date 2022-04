Neymar, Rayssa, Medina e mais: Veja os atletas que estão torcendo para Paulo André ganhar o ‘BBB 22’

Paulo André está cada vez mais forte na disputa da final do “BBB 22” contra os atores Arthur Aguiar e Douglas Silva – a votação do reality show da TV Globo será encerrada nesta terça-feira, 26. Além de ter seu nome no topo dos assuntos mais comentados do Twitter, o atleta também ganhou torcida de alguns esportistas de peso no cenário nacional. Camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar disse que, assim como o surfista Gabriel Medina, está apoiando PA.

O trio de destaque do skate feminino, formado por Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Letícia Bufoni, por sua vez, usou as redes sociais para puxar voto para o velocista. Já o nadador Bruno Fratus, medalha de bronze, também demonstrou carinho pelo colega. Isso sem contar em Pedro Scooby, companheiro de confinamento e quinto lugar nesta edição do programa, que se derreteu por Paulo André. Veja algumas mensagens abaixo.

To contigo! https://t.co/y9OljomPcu — Neymar Jr (@neymarjr) April 22, 2022

Depois de campeonato, é hora de votar pro @iampauloandre ganhar o @bbb !!! #TeamPA pic.twitter.com/R2BQG9l05b — Rayssa Leal – OFICIAL (@rayssaleal) April 25, 2022

Nosso Campeão https://t.co/0RfqQl5yPd — Leticia Bufoni (@LeticiaBufoni) April 22, 2022

#PACAMPEAO pic.twitter.com/pkpRAgjHYx — Pamela Rosa (@Pamelarosaskt) April 25, 2022

Scooby explica pq é #PACampeão pic.twitter.com/N3DcLOJMiR — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 25, 2022

E me explica outra coisa também:

Eu to assistindo o BBB pela 1º vez, torcendo p um amigo, companheiro de Seleção Olímpica (PA)… Mas independente dele ganhar ou não e lógico que vou ficar MUITO feliz pelo sucesso dele mas… (cont) — Bruno Fratus (@BFratus) April 22, 2022

Seguinte:

– abre Gshow

– lança uns votos pra esse moleque ganhar o reality.

É isso! Vamo! @iampauloandre #PACAMPEAO pic.twitter.com/3tFWZ0DzW6 — Joanna Maranhão (@Jujuca1987) April 25, 2022