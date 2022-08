Nicole Bahls esquenta o clima com lingerie transparente de renda: “Minha favorita”

Musa de verdade! Nicole Bahls chocou os internautas com sua boa forma nesta quinta-feira (18) e publicou um registro ousado com sua produção favorita para sensualizar. Na ocasião, a musa divulgou o clique de um ensaio de tirar o fôlego e fez um baita sucesso nas redes sociais!

Com um body de renda preto, porém, nada básico, a ex-panicat decidiu esquentar o clima ao falar sobre uma de suas peças favoritas nos momentos mais íntimos. “Meus amores, bora falar de coisa boa?Já escolheu qual Duloren você quer ser hoje? Somos livres para sermos mil em uma só! Não importa qual seja o seu mood, a @Duloren tem lingeries pra todos os gostos, tudo pra você se sentir um mulherão, muito poderosa!”, escreveu a musa na legenda.

“E o prêmio de melhor foto do dia vai para…”, brincou um seguidor nos comentários da publicação. “Tá esplêndida de tão linda nessa foto”, exaltou outro internauta, que ficou babando pela musa na ocasião. “Beleza natural de milhões”, disparou um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Bahls (@nicolebahls)

Ex-marido de Nicole Bahls revela que passou fome após fim de relação Que treta! Recentemente, o modelo Marcelo Bimbi, que foi casado com a influenciadora Nicole Bahls, revelou em entrevista ao Chupim da Metropolitana FM que passou por diversos apuros após sua separação, chegando até a passar fome com o fim do relacionamento.

“Porque antes quando eu era casado, morava na beira da praia, lá no Rio e no bem bom, eu tinha amigo pra caralh*. Depois que eu me separei e as coisas foram ficando difíceis, ruim, não tinha um pra perguntar se eu queria um Resfenol. Mas assim, hoje eu estou aprendendo. Só anda do meu lado quem eu quero de verdade. É porque a gente tem que passar por isso. Na hora lá do casamento [com a Nicole], tivemos 34 padrinhos e foi na igreja da Candelária. Foi a coisa mais linda do mundo! O pessoal tomando bons vinhos na minha casa, bons whiskys. A coisa ficou difícil meu irmão, eu não tive um pra chamar de amigo”, contou Marcelo.

“Eu conto aqui na minha mão aqui, se tenho dois ou três que me ajudaram. Inclusive agora, cheguei a passar fome, né? Porque perdi todos os contratos. Um ou dois amigos que me ajudaram e eram esses os que eu menos dava valor. Você quer dar valor pra aquele que é famosinho, que está na mídia. Se você quer estar junto, ele quer estar junto também. Depois vem a vida e mostra que tudo isso é passageiro, mostra quem é de verdade”, desabafou o modelo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Bimbi (@marcelobimbioficial)

