Nicole Bahls usa o seu maiô mais cavado e transparência acaba revelando seios ‘pra cima’: “Eita”

Impressionou a galera! Nicole Bahls, modelo e influenciadora digital, deixou muita gente subindo pelas paredes na tarde desta sexta-feira (09). A celebridade mostrou mais de sua boa forma e, claro, o look escolhido para ir ao ‘Rock in Rio’.

“Ontem foi dia de Rock bebê”, escreveu na legenda da publicação. Na foto, Nicole Bahls aposta em maiô transparente, exibindo toda a sua boa forma e shape simplesmente trincado, enquanto dá uma leve empinadinha para deixar os fãs babando nas redes sociais.

“Que mulher! A mamãe tá mais do que on, família”, disse um fã no campo de comentários. “Se um dia eu tiver essa beleza toda, pode ter certeza que estarei pronta pra esse look”, brincou mais uma.

Após Boninho revelar motivo de não chamar Nicole Bahls para BBB, musa se pronuncia Após dizer que Nicole Bahls não seria chamada para o Big Brother Brasil por conta de sua participação no reality ‘A Fazenda’, dizendo que ela “queimou um cartucho”, a influenciadora digital entrou na brincadeira e rasgou elogios ao diretor.

“Ele brinca né? Mas não sei se é verdade. Eu sou muito fã dele como diretor e do programa nem se fala. Acho que o Boninho é o melhor diretor de reality show do Brasil. Não é à toa que o BBB é esse sucesso todo e olha que de reality em entendo (risos)”, disse Nicole.

“Também amo de paixão a Ana Furtado, sempre me inspirei nela como apresentadora, acompanhei toda superação dela na luta contra o câncer. Acho que ela é um exemplo para muitas mulheres que estão passando por este problema. E ela é muito engajada na causa, se preocupa com quem está passando com a dor que ela sofreu”, finalizou.

