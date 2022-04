Nintendo Switch perde mais um grande exclusivo para Xbox

No More Heroes 3 foi lançado oficialmente no dia (27) de Agosto de 2021 exclusivamente para o Nintendo Switch, mas essa exclusividade está chegando ao fim.

Hoje a XSEED Games anunciou oficialmente que No More Heroes 3 está a caminho de novas plataformas, e será lançado no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series S|X.

Infelizmente nenhuma data foi divulgada apenas que chega no outono. Além disso, essa versão do jogo contará com melhorias em seus gráficos, suporte para resolução mais alta, melhor taxa de quadros, tempos de carregamento mais rápidos e muito mais.

Our favorite otaku assassin returns! Travis Touchdown has been forced out of retirement to defend not only Santa Destroy, but Earth itself! Bring on the beam katana and take on Travis’ toughest challenge yet in #NoMoreHeroes3, coming this fall to PS4, PS5, Xbox, and PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5 — XSEED Games (@XSEEDGames) April 15, 2022

No More Heroes 3 apresenta um gameplay rápido para os fãs de Hack and slash e tudo isso combinado com muito humor e loucuras. Em No More Heroes 3 os jogadores irão novamente assumir o papel do assassino Nerd Travis Touchdown com sua famosa arma Beam Katana.

Você terá que eliminar diversos inimigos para chegar ao topo do ranking de assassinos. No More Heroes 3 também conta com um grande no mundo aberto, além de suporte para legendas em PT-BR.