Nívea Stelmann explica por que se recusa a voltar às novelas: ‘Nem se fosse protagonista’

A atriz Nívea Stelmann, que atualmente está no ar na reprise de “Chocolate com Pimenta”, da Globo, afirmou que não tem planos de voltar a atuar. “Encerrei, aposentei”, declarou a artista de 48 anos no podcast “Poder do Network Cast”. Atualmente, Nivea mora em Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, o empresário Marcus Rocha, e os dois filhos, sendo Miguel, de 18 anos, fruto de seu relacionamento com o deputado federal Mario Frias, e Bruna, de 8, do atual casamento com Marcus. A atriz enfatizou que não aceitaria convites da Globo e da Record e explicou o motivo: “Eu amo atuar. Atuar é minha vida, quem dera tivesse novela aqui [nos EUA]. É porque eu não quero voltar a morar no Brasil por enquanto. Não é a minha intenção”. A artista também explicou por que não aceitaria voltar temporariamente ao Brasil para um projeto específico. “Fazer uma novela significa ficar um ano gravando e eu não vou ficar um ano longe dos meus filhos e do meu marido por nada nesse mundo. Não tem dinheiro, não tem papel… falo sem medo de estar falando para o Brasil inteiro. Nem se eu fosse protagonista da novela das 8, eu aceitaria. Não estou dizendo que eu seria chamada, mas eu não iria mesmo. A vida que eu tenho aqui é a que eu quero continuar tendo”, concluiu. A última novela que Nívea fez no Brasil foi “Verão 90”, da Globo, em 2019.

