No banheiro de casa, Rafa Kalimann é clicada de biquíni fio-dental e ostenta bumbum sarado

Beleza natural! Rafa Kalimann arrasou no clique durante a noite desta quinta-feira (28) enquanto fazia aquela publi esperta em seu perfil do Instagram. A apresentadora queridinha da TV Globo deixou os internautas de boca aberta com sua boa forma e chamou atenção na ocasião.

+ Rafa Kalimann surpreende com mudança radical

Dessa vez a musa foi longe demais e surgiu posando de biquíni no banheiro de sua casa em um clique bem descontraído. A ex-BBB arrasou na escolha da peça em tom azul e, claro, não deixou de mostrar seu corpão sarado para os internautas, que deixaram diversos elogios para Rafa na publicação.

“Aff, que deusa”, disparou uma seguidora nos comentários da imagem, exaltando a apresentadora. “A Rafa é sempre deslumbrante”, disse outra fã da musa. “Ela nunca decepciona, nem mesmo nas publis”, comentou um terceiro, babando pela beleza natural de Rafa. Confira:

Rafa Kalimann relembra críticas em estreia de programa e desabafa: “Desabei” Não foi fácil! Recentemente, em entrevista ao UOL Splash, a apresentadora Rafa Kalimann relembrou a polêmica estreia de seu programa “Casa Kalimann”, que sofreu duras críticas do público em sua estreia. A apresentadora relatou que chegou a ter burnout por conta das cobranças.

“Desabei. Meu deu burnout total. Foram vários conflitos. Me questionei sobre o que estava fazendo, se deveria seguir, se era muito ruim ou incapaz. Não enfrentei só críticas, mas sim xingamentos. Por meses. Fui para Nova York para me reconectar. Estava perdida e sentindo que me tornava aquilo que os outros queriam que eu fosse. Veio um lugar de dor, julgamento”, contou Rafa.

“Tudo faz parte do aprendizado. Fiz o ‘Casa’ e depois o ‘Rede BBB’. Não achava que estava completamente pronta, até porque ser apresentadora nunca foi um objetivo. Me ligaram, falaram que eu teria um programa. Como falar não pro Boninho? Pensei: ‘Se vai dar certo, não sei, mas vou’. Evoluí muito depois de tudo. E imagino, lá na frente, contar minha história e narrar o que foi o ‘Casa Kalimann’ para mim”, desabafou a musa.

